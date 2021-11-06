Новые бригады "скорой помощи" обещают сформировать в Облучье

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Жители города Облучье в Еврейской автономной области (ЕАО), где весь коллектив станции "скорой помощи" города написал заявления на увольнение из-за нежелания вакцинироваться от коронавируса, будут обеспечены медпомощью, сообщил главный внештатный специалист по "скорой" Минздрава России Сергей Багненко.

"Население города Облучье будет обеспечено необходимой "скорой" медицинской помощью. Восполнить недостающие бригады "скорой" медицинской помощи позволит перераспределение действующих работников и привлечение дополнительных специалистов, таким образом, новые бригады будут сформированы", - сказал Багненко, которого в субботу цитирует пресс-служба областного правительства.

Багненко добавил, что сотрудники "скорой помощи" работают в условиях колоссальных нагрузок, в постоянных контактах с больными COVID-19, поэтому все сотрудники должны быть обязательно вакцинированы.

В ЕАО направлен представитель главного внештатного специалиста по "скорой" медицинской помощи для разрешения проблемы и для участия в прямом диалоге с участниками ситуации. Начальник департамента здравоохранения ЕАО Андрей Лебедев сообщил, что на участке, который обслуживают отделения ОГБУЗ ""Станция скорой медицинской помощи" в Облученском районе, проживают около 25 тыс. человек. Он также заверил, что без медицинской помощи не останется ни один пациент.

Как сообщалось ранее, в четверг СМИ сообщили о том, что все 15 сотрудников "скорой помощи" города Облучье написали заявления на увольнение из-за нежелания вакцинироваться против коронавируса. Они продолжат работать до 15 ноября. В пятницу стало известно об увольнении ещё 12 сотрудников "скорой помощи" села Пашково Облученского района ЕАО по той же причине.

Согласно постановлению главного санитарного врача Еврейской автономной области от 11 октября, 80% работников здравоохранения, образования, социальной сферы в каждом коллективе должны быть привиты вакциной от коронавируса. Руководителям предприятий, индивидуальным предпринимателям предписано организовать проведение вакцинации сотрудников первым компонентом до 15 ноября, вторым - до 15 декабря. Не привитые от COVID-19 к указанному сроку должны быть отстранены от работы или переведены на удалённую работу.

В перечень сфер, работники которых подлежат обязательной вакцинации, также попали торговля, общественное питание, транспорт, индустрия развлечений (кинотеатры, игровые комнаты), жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика, оказание бытовых и финансовых услуг.

Президент Национальной медицинской палаты (НМП) Леонид Рошаль счел недопустимым отказ медработников от оказания помощи больным в знак протеста.