Сообщения о минировании проверяют в нескольких аэропортах юга РФ
Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Оперативные службы проверяют информацию о минировании нескольких аэропортов юга России, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.
По его словам, в частности, поступили сообщения о минировании аэропорта "Платов" (Ростов-на-Дону), аэропорта в Астрахани и в Симферополе.
Собеседник агентства отметил, что также возможна эвакуация.
На данный момент "Интерфакс" не располагает официальным комментарием.