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Сообщения о минировании проверяют в нескольких аэропортах юга РФ

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Оперативные службы проверяют информацию о минировании нескольких аэропортов юга России, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

По его словам, в частности, поступили сообщения о минировании аэропорта "Платов" (Ростов-на-Дону), аэропорта в Астрахани и в Симферополе.

Собеседник агентства отметил, что также возможна эвакуация.

На данный момент "Интерфакс" не располагает официальным комментарием.

Ростов-на-Дону Астрахань Симферополь

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