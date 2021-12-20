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Спецслужбы начали проверку сообщения о минировании аэропорта в Абакане

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы проводят проверку поступившего сообщения о минировании аэропорта Абакан, сообщается на сайте правительства Хакасии.

Анонимное сообщения о якобы минировании аэропорта Абакан поступило утром в понедельник.

"В соответствии с нормами законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования правоохранительными органами и администрациями объектов осуществляются проверка достоверности полученных сведений, установление распространителей информации, приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности людей", - говорится в сообщении.

В аппарате антитеррористической комиссии в Республике Хакасия просят граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администрации аэропорта.

Абакан Хакасия

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