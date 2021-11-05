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Задымление на руднике в Кемеровской области ликвидировано

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Задымление на Таштагольском руднике АО "Евраз Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат" ("Евраз ЗСМК", входит в группу Evraz) ликвидировали, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе компании.

Как рассказал сотрудник пресс-службы, всех рабочих, около 160 человек, вывели на поверхность. Пострадавших нет. Задымление ликвидировал прибывший на место наряд военизированной горноспасательной части.

По его данным, в настоящее время ведется проветривание и проливка выработок, работы на предприятии приостановлены.

Прокуратура Кемеровской области со своей стороны сообщила, что по факту задымления на руднике организована проверка.

По данным пресс-службы ведомства, проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности поручена прокуратуре Таштагола. На место происшествия выехала исполняющая обязанности прокурора Таштагола Ольга Сотикова.

Отмечается, что в случае выявления нарушений будет принят комплекс мер реагирования для их устранения.

Ранее сообщалось о пожаре в шахте "Таштагольская" в Кемеровской области. По данным ЕДДС, на поверхность вывели около 200 человек. МЧС сообщал о выведении 230 горняков.

Кемеровская область Таштагольская Евраз

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