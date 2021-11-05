Всех горняков с шахты в Кузбассе вывели на поверхность из-за пожара

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Около 200 горняков выведены на поверхность с шахты "Таштагольская" в Кемеровской области, где произошел пожар, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в районной единой дежурно-диспетчерской службе.

По словам сотрудника службы, никто не пострадал.

В пресс-службе МЧС со своей стороны рассказали, что сообщение о происшествии в Таштагольском муниципальном районе области на шахте "Таштагольская" АО "Евразруда" поступило в 14:15.

"Происходит возгорание на горизонте минус 350 м. В горных выработках шахты находится порядка 230 горных рабочих, на момент возникновения пожара на аварийном участке находилось шесть человек, люди из шахты выводятся", - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе также сказали, что, предварительно, пострадавших нет. На месте работают спасатели МЧС России. Всего привлечено более 25 человек и четыре единиц техники.

Ранее сообщалось о пожаре в шахте "Таштагольская", шла эвакуация горняков.