Серей Шахрай заявил, что распад КПСС привел к обрушению СССР

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Указ Бориса Ельцина о прекращении деятельности компартии на территории РФ, 30 лет со дня подписания которого исполняется 6 ноября, не был неожиданным ни для руководства партии, ни для ее рядовых членов: КПСС распадалась и вслед за ней разваливался и СССР.

Такое мнение высказал доктор исторических наук, профессор Сергей Шахрай в интервью "Интерфаксу" специально для проекта "30 лет назад: хроника последних дней СССР".

К моменту подписания указа, по его словам, "партия уже больше двух месяцев оставалась без ее лидера, генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев еще 24 августа подал в отставку".

"Более того, он призвал ЦК КПСС "принять трудное, но честное решение о самороспуске", а судьбу республиканских компартий и местных партийных организаций рекомендовал определить им самим. Указ президента Ельцина 6 ноября 1991 года был по времени последним в череде решений о роспуске, или приостановлении деятельности структур КПСС в союзных республиках", - сказал Шахрай, редактор двухтомного сборника "Распад СССР: документы и факты (1986-92 гг.).

Поскольку "Коммунистическая партия Советского Союза была становым хребтом, несущей конструкцией и реальным механизмом осуществления государственной власти в СССР, то не удивительно, что "распад КПСС неизбежно привел и к обрушению советского государства", - отметил профессор.

"Рост противоречий внутри некогда монолитной партии и ее - поначалу медленный, а затем обвальный распад, были основной причиной развала союзного государства и центральной власти", - подчеркнул Шахрай, один из ближайших соратников Ельцина в начале 90-х годов.

Причем одной из ключевых причин развала КПСС, а соответственно, и распада Союза ССР стало, по убеждению Шахрая, создание "в критический для КПСС момент" компартии РСФСР, "так как она противопоставила себя союзному руководству, но при этом заменить собой КПСС она не могла".

Отвечая на вопрос, можно ли определить момент, после которого ни партию, ни Союз уже невозможно было сохранить, Шахрай сказал, что назвать его с исторической точностью позволяют официальные документы и архивные материалы. "Это - конец августа 1991 года: попытка государственного переворота ГКЧП, выход из КПСС ее генерального секретаря и решение Верховного Совета СССР по приостановлению деятельности КПСС и, наконец, провозглашение 24 августа 1991 года независимости Украины. Вот те исторические события, тот момент, когда процесс распада КПСС и страны приобрел необратимый и лавинообразный характер", - отметил он.