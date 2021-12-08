Володин отметил роль Европы и США в развале СССР

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - В 30-ю годовщину подписания Беловежских соглашений о распаде СССР спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал в Телеграм мнение, что тем самым США и Европа устранили сильного идеологического противника, разделив его на отдельные страны.

Он также заявил, что из развала Советского союза бывшая советская элита извлекла экономическую и политическую выгоду, тогда как пострадали граждане. По его мнению, в результате 15 бывших советских республик не только не выиграли, но и до сих пор продолжают сталкиваться "с последствиями этой трагедии".

"Разорваны экономические, производственные связи, утерян промышленный потенциал. Все это привело к крупному кризису", - напомнил спикер.

Володин напомнил, что 5 декабря он запустил среди читателей своего канала опрос о том, кто виноват в трагедии распада СССР. По его словам, большинство комментаторов считает, что причиной развала Союза стали "предательство партийных элит" и "иностранное вмешательство".

Хроника последних дней СССР в новостях "Интерфакса"