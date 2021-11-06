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Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел второй раз за день

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Второй за субботу пепловый выброс зарегистрирован на вулкане Карымский на Камчатке, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Как рассказали в пресс-службе, по данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), а также Камчатского филиала геофизической службы РАН, новый выброс пепла из вулкана зафиксировали вечером по местному времени. Высота пеплового столба составила до 4,2 тыс. метров.

Пепловый шлейф распространился в восточном направлении на расстояние 20 км в сторону Кроноцкого залива. Населенных пунктов на его пути нет.

Ранее, днем в субботу, вулкан Карымский выбросил пепел на высоту до 8 км, шлейф пепла растянулся почти на 80 километров.

В настоящий момент выпадения пепла в населенных пунктах не зарегистрировано. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят, туристических групп там нет.

Карымский (высота - 1 536 м) - один из активных вулканов Камчатки, расположен в Елизовском районе края в 125 км к северу от Петропавловска-Камчатского.

В связи с выбросом пепла KVERT установила оранжевый цветовой код опасности для авиации - один из наиболее угрожающих.

Карымский Камчатка

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