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Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на высоту до 10 км

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на высоту до 10 км над уровнем моря, сообщил в четверг сотрудник Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) Дальневосточного отделения РАН Дмитрий Мельников.

Как написал ученый на своей странице в инстаграме, 3 ноября в 19:20 (10:20 по Москве) на вулкане произошло сильное извержение. По его словам, кроме пепла в атмосферу выброшено большое количество вулканического газа (диоксид серы).

Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) ИВиС ДВО РАН сообщила, что умеренная извержение исполина продолжается, а пепловое облако размером 550x130 км продолжает наблюдаться на расстоянии 625 км к юго-востоку от вулкана.

Карымский (высота - 1 тыс. 536 м) - один из активных вулканов Камчатки, расположен в Елизовском районе края в 125 км к северу от Петропавловска-Камчатского.

KVERT установила для Карымского вулкана один из наиболее угрожающих - оранжевый цветовой код опасности для авиации.

Камчатка Карымский

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