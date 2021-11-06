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Энергоснабжение на "Заполярном" руднике "Норникеля" восстановлено

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Электроснабжение рудника "Заполярный" компании "Норильский никель", вызвавшее приостановку работы вентиляционной системы, восстановлено, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"В настоящее время электроснабжение рудника восстановлено. Ведутся работы по проверке и запуску системы вентиляции. Работа предприятия будет восстановлена в полном объёме в течение трех часов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эвакуация 127 горняков завершена, пострадавших нет. В компании подчеркнули, что инцидент не отразится на производстве.

Ранее сообщалось, что в Норильске на руднике "Заполярный" вышла из строя вентиляционная система. По данным источника "Интерфакса", из-за поломки там проводилась эвакуация шахтеров.

Норильск Норникель Заполярный

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