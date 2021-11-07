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Подмосковная полиция проверит сигнал о конфликте со стрельбой при ремонте лифта

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Подмосковная полиция проверит сообщения о стрельбе в подъезде одного из домов Балашихи.

Как сообщает ГУ МВД по региону, в дежурную часть обратилась местная жительница, которая рассказала о конфликте, произошедшем в подъезде дома на Чистопольской улице.

Было установлено, что инцидент произошел между работниками, проводившими ремонт лифтового оборудования, и жильцами дома. Один из участников конфликт произвел выстрел предположительно из травматического пистолета.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по ст.213 "Хулиганство".

Ранее анонимные телеграм-каналы сообщали, что неисправное лифтовое оборудование меняли в позднее время, получив разрешение на ночные работы. Однако жители нижних этажей возмутились и вступили в конфликт с сотрудниками ремонтной бригады.

Московская область Подмосковье Балашиха

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