Пассажир такси обстрелял водителя из травматического оружия в Новосибирске

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Новосибирские полицейские разыскивают пассажира такси, открывшего стрельбу из травматического пистолета по водителю, сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в воскресенье 18:40 мск на ул. Пархоменко в Ленинском районе Новосибирска.

"По предварительным данным между водителем такси и пассажиром на бытовой почве в ходе словесной перепалки возник конфликт, в ходе которого одним из участников были произведены 2 выстрела предположительно из травматического пистолета. В результате водитель такси с телесными повреждениями был доставлен бригадой скорой помощи в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Пассажир с места происшествия скрылся.