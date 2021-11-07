В Кремле подтвердили видеоконференцию с участием Путина, Алиева и Пашиняна

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - На следующей неделе планируется проведение трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении, сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Она пройдет в формате видеоконференции.

Ранее телеканал "Россия-1" (ВГТРК) сообщил о том, что на следующей неделе не исключены мероприятия с участием президента России Владимира Путина, лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна, приуроченные к годовщине подписания трехстороннего документа, после подписания которого была остановлена война в Нагорном Карабахе.

По информации источников "Интерфакса", мероприятия в режиме видеоконференцсвязи намечены на начало следующей недели.