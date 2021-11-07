Пашинян сказал, что соглашения о саммите Армения-РФ-Азербайджан 9 ноября нет

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что окончательной договоренности о дате проведения трехсторонней встречи глав Армении, России и Азербайджана еще нет.

"Я могу сказать, что в данный момент какой-либо договоренности о проведении встречи 9 ноября нет", - сказал он в интервью Общественному телевидению Армении.

Анонс интервью Пашинян опубликовал на своей странице в фейсбуке.

Ранее в Кремле подтвердили планы проведения на следующей неделе трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении. Как сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, она готовится в формате видеоконференции.