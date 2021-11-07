Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Ребенок, забравшийся на вагон поезда в Саратовской области, погиб от удара током

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Двое детей забрались на крышу вагона в Саратовской области, один погиб от удара электротоком, сообщает региональный Следственное управление СКР по региону.

Трагедия произошла в селе Семеновка Аркадакского района.

По предварительным данным, 11-летняя девочка и ее 13-летний брат забрались на вагон товарного поезда, стоявший на железнодорожных путях на станции Летяжевка. Следствие выяснило, что дети коснулись проводов высокого напряжения, проходивших над путями.

Девочка погибла, мальчик был госпитализирован.

По данному факту проводится доследственная проверка.

Саратовская область

Новости
Пандемия коронавируса

В армии РФ COVID-летальность оказалась в 45 раз ниже общероссийской

В армии РФ COVID-летальность оказалась в 45 раз ниже общероссийской

Шойгу сообщил о слежении военных РФ за кораблями США в Черном море

Подмосковная полиция проверит сигнал о конфликте со стрельбой при ремонте лифта

Пандемия коронавируса

Суточная COVID-заболеваемость в России опустилась ниже 40 тыс. случаев

Суточная COVID-заболеваемость в России опустилась ниже 40 тыс. случаев

Что случилось этой ночью: воскресенье, 7 ноября

ФССП возбудила против Telegram дела о взыскании 5 млн рублей штрафов

ФССП возбудила против Telegram дела о взыскании 5 млн рублей штрафов

Что произошло за день: суббота, 6 ноября

Уголовное дело по факту пыток заключенных возбуждено в Ростовской области

Более 1,3 млн больных COVID-19 находятся под наблюдением медиков в РФ

Мурашко заявил, что экспертиза "Спутника V" для подростков подходит к концу

Мурашко заявил, что экспертиза "Спутника V" для подростков подходит к концу
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });