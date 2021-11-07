Ребенок, забравшийся на вагон поезда в Саратовской области, погиб от удара током

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Двое детей забрались на крышу вагона в Саратовской области, один погиб от удара электротоком, сообщает региональный Следственное управление СКР по региону.

Трагедия произошла в селе Семеновка Аркадакского района.

По предварительным данным, 11-летняя девочка и ее 13-летний брат забрались на вагон товарного поезда, стоявший на железнодорожных путях на станции Летяжевка. Следствие выяснило, что дети коснулись проводов высокого напряжения, проходивших над путями.

Девочка погибла, мальчик был госпитализирован.

По данному факту проводится доследственная проверка.