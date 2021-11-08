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Умер второй ребенок из получивших удар током на вагоне поезда под Саратовом

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Мальчик 13 лет, накануне получивший удар электротоком на железнодорожной станции под Саратовом, скончался в больнице, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Минздрава.

"Ребенок поступил в клинику в критическом состоянии, у него было больше 90% ожогов тела. Врачи сделали все возможное, но спасти мальчика не удалось", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, накануне в селе Семеновка Аркадакского района на железнодорожной станции Летяжевка 11-летняя девочка и ее 13-летний брат забрались на вагон товарного поезда, стоявший на железнодорожных путях.

Дети коснулись проводов высокого напряжения, проходивших над путями. Девочка погибла сразу, мальчик был госпитализирован.

По данному факту Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Саратовская область

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