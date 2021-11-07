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В Свердловской области потушили пожар на пилораме

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Пожар на пилораме в Свердловской области был потушен, заявили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

"В 22:56 - ликвидация открытого горения", - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что производственное, складское и административное здание горят на территории пилорамы в Свердловской области на площади 2000 кв. м. Отмечалось, что пострадавших и угрозы распространения пожара на жилой сектор и другие объекты экономики не было.

Свердловская область МЧС

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