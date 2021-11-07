Пожар площадью 2 тысяч кв. м. произошел на пилораме в Свердловской области

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Производственное, складское и административное здание горят на территории пилорамы в Свердловской области, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"В Свердловской области, в Белоярском городском округе, в посёлке Режик по улице Вздымщиков на площади 2000 кв.м горят производственное, складское и административное здания пилорамы", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что пострадавших нет. Угрозы распространения пожара на жилой сектор и другие объекты экономики также нет.

"В 20:51 - локализация пожара на площади 2000 квадратных метров", - сообщили в МЧС.