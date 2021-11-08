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Ульяновским школьникам продлили заморозку льготного проезда до 14 ноября

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В Ульяновской области в связи с решением продлить школьные каникулы заморозку бесплатного проезда в транспорте для школьников сохранят до 14 ноября, сообщила мэрия города.

Эту льготу заморозили 30 октября на неделю, но затем внеплановые каникулы для школ, колледжей и техникумов решили продлить до 14 ноября. Вузам рекомендовали эту неделю работать дистанционно.

Нерабочие дни власти Ульяновской области решили не продлевать после 7 ноября. Как говорится на сайте губернатора и правительства региона, в области вводят QR-пропуска для посещения торговых центров, кинотеатров, бассейнов и фитнес-центров, объектов сферы услуг, а также культурных учреждений.

Общепит, аквапарки, солярии, бани и сауны откроются в регионе с 15 ноября. Также до 15 ноября не будут работать детские школы искусств.

Кроме того, с 8 ноября для жителей Ульяновской области старше 60 лет, не сделавших прививку, оперштаб ввел режим самоизоляции. Региональный Минздрав отметил, что в этой категории граждан мало привившихся, но высок уровень заболеваемости COVID-19 и смертности.

Хроника 09 января 2020 года – 08 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Ульяновская область коронавирус Ульяновск

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