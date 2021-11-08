Водитель без прав сбил автоинспектора в Красноярском крае

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Начальник отдела Енисейского отделения красноярской ГИБДД пострадал при оформлении аварии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МВД по краю.

По данным ведомства, накануне на трассе Красноярск - Енисейск мужчина без водительских прав на ВАЗ-2105 не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где наехал на автоинспектора.

Полицейский находился на проезжей части, осматривая место ранее произошедшего ДТП.

"После наезда на сотрудника водитель налетел на КАМАЗ и съехал в кювет. В результате сотрудник полиции госпитализирован в реанимационное отделение, водителю и двоим пассажирам назначено амбулаторное лечение", - сказал сотрудник пресс-службы.

По результатам освидетельствования у водителя признаков опьянения не выявлено. Полиция начала доследственную проверку по факту травмирования автоинспектора.