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Водитель без прав сбил автоинспектора в Красноярском крае

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Начальник отдела Енисейского отделения красноярской ГИБДД пострадал при оформлении аварии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МВД по краю.

По данным ведомства, накануне на трассе Красноярск - Енисейск мужчина без водительских прав на ВАЗ-2105 не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где наехал на автоинспектора.

Полицейский находился на проезжей части, осматривая место ранее произошедшего ДТП.

"После наезда на сотрудника водитель налетел на КАМАЗ и съехал в кювет. В результате сотрудник полиции госпитализирован в реанимационное отделение, водителю и двоим пассажирам назначено амбулаторное лечение", - сказал сотрудник пресс-службы.

По результатам освидетельствования у водителя признаков опьянения не выявлено. Полиция начала доследственную проверку по факту травмирования автоинспектора.

Красноярский край

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