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Суд отклонил жалобу на приговор экс-помощнику полпреда президента в УрФО за госизмену

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор бывшему помощнику полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Александру Воробьеву, осужденному на 12,5 лет колонии строгого режима за государственную измену.

"Приговор Московского городского суда от 14 апреля 2021 года оставлен без изменений", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник. Таким образом, апелляционный суд отказался удовлетворить жалобу стороны защиты на приговор.

После решения апелляционной инстанции приговор вступил в законную силу и подлежит исполнению.

14 апреля 2021 года Мосгорсуд приговорил Воробьева в 12,5 годам колонии строгого режима, признав его виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ). Кроме того, он был лишен лишен классного чина - действительного государственного советника РФ третьего класса.

Процесс в отношении Воробьева в обеих судебных инстанциях прошел в закрытом режиме, поскольку материалы егодела засекречены.

Как установили следствие и суд, Воробьев передал за рубеж информацию, содержащую гостайну. Официально, однако, фабула дело комментировалась. СМИ связывали уголовное преследование Воробьева с его работой в правительстве Калининградской области.

39-летний на тот момент Воробьев был арестован в Москве 5 июля 2019 года. О его задержании сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В период с 2000 по 2005 годы Воробьев работал в управлении федеральной регистрационной службы по Калининградской области. В 2006-2008 годы занимал должности в органах местного самоуправления, с 2010 по 2017 год находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области. В 2017 году Воробьев был назначен федеральным инспектором по Карелии, с января 2018 года работал в должности руководителя аппарата помощника президента РФ Николая Цуканова.

На должность помощника полпреда президента в УрФО Воробьев был назначен в июле 2018 года.

Александр Воробьев

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