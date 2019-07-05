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Задержанный за госизмену Воробьев оказался помощником полпреда президента в УФО

Он является действительным государственным советником РФ третьего класса

Задержанный за госизмену Воробьев оказался помощником полпреда президента в УФО
Фото: Reuters

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Задержанный по обвинению в госизмене Александр Воробьев заявил, что работает помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе.

Так он ответил на вопрос судьи в Лефортовском суде Москвы, который решает вопрос о его аресте.

О задержании Воробьева ранее в пятницу сообщила ФСБ. Никаких подробностей о нем и об уголовном деле против него не приводилось.

Согласно информации на сайте Уральского федерального округа, 39-летний Воробьев - действительный государственный советник РФ третьего класса.

В 2000 - 2005 годах Воробьев работал в управлении федеральной регистрационной службы по Калининградской области. В 2006-2008 годах занимал должности в органах местного самоуправления, с 2010 по 2017 годы находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области.

В 2017 году Воробьев был назначен федеральным инспектором по Карелии, с января 2018 года работал в должности руководителя аппарата помощника президента РФ Николая Цуканова.

На должность помощника полпреда президента в УрФО Воробьев был назначен в июле 2018 года.

Александр Воробьев

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