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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

"Трансконтейнер" запустил доставку грузов из Кореи в Польшу через Дальний Восток

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "Трансконтейнер" (актив группы "Дело" Сергея Шишкарева и "Росатома") сообщило, что запустило регулярный мультимодальный сервис по доставке грузов в контейнерах из Южной Кореи в Польшу через Дальний Восток и Украину.

Первая партия из 60 контейнеров с электроникой, автокомплектующими и товарами народного потребления отправлена из Пусана на польскую станцию Славкув. Из Кореи этот груз прибыл морем в Находку, и оттуда 3 ноября в составе ускоренного поезда отправился в пункт назначения по Транссибу. Состав проследует через пограничный переход Суземка-Зерново, пройдет через Украину и прибудет в Польшу через переход Изов-Хрубешув, объяснил оператор.

Предполагается, что этот путь грузы проделают за 15 суток. "Трансконтейнер" планирует отправлять товары этим маршрутом раз в неделю.

Новый сервис "Трансконтейнер" запустил вместе с корейской Pantos Logistics и польской PKP LHS. "Трансконтейнер" предоставляет свои контейнеры для всего пути следования, а также организует железнодорожную перевозку с Дальнего Востока до границы с Польшей. Pantos Logistics, в свою очередь, обеспечивает автоперевозку по территории Кореи, морскую часть и доставку "последней мили" в Европе, а PKP LHS - перевозку железнодорожным транспортом по Польше.

В условиях загруженности пограничных переходов на границе с Белоруссией "Трансконтейнер" диверсифицирует варианты доставки в Европу. Новый маршрут дополнил запущенный в сентябре регулярный мультимодальный сервис из стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу через порт Калининграда, отметила компания.

"Трансконтейнер" - крупнейший в России оператор фитинговых платформ, у него в эксплуатации около 35 тысяч вагонов и около 91 тысячи крупнотоннажных контейнеров. Помимо вагонов и контейнеров у компании около 400 единиц автомобильной (тягачи и полуприцепы) и свыше 200 единиц погрузочной техники (по состоянию на 30 июня 2021 года).

Оператор принадлежит группе "Дело" (70% - у Сергея Шишкарева, 30% - у "Росатома").

Трансконтейнер Дело Южная Корея ДФО Польша Украина Росатом

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