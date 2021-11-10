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Путин потребовал не допустить ущерба от контейнерного транзита другим перевозкам

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин на совещании с правительством потребовал не допустить проблем с железнодорожными перевозками строительных и других грузов из-за роста контейнерного трафика через Дальний Восток из Китая в Европу.

"Увеличился объем контейнерных перевозок из Китая. Они - "премиальные", выгоднее для ОАО "Российские железные дороги", хорошо известно: шахтеры же постоянно на это жалуются. Вы сказали о том, что нужно определить приоритеты - так вот, определите их. Нельзя же без цемента оставлять целый регион, или без других строительных материалов. А за этим, неровен час, еще чего-то там не будет хватать", - заявил он министру транспорта Виталию Савельеву.

"Обязательно наведите порядок как можно быстрее и доложите председателю правительства, - потребовал президент. - И с Олегом Валентиновичем (Белозеровым, главой РЖД - ИФ) нужно поработать. Мне нужно с ним разговаривать, или вы сами?"

"Не надо, мы с ним на связи", - ответил Савельев.

Путин спросил, хватает ли на железной дороге подвижного состава? Министр ответил, что проблем с этим нет и на железной дороге "все работает".

"У нас экспортный груз идет из Китая, Южной Кореи и Японии, их много, но эти контейнеры идут по Транссибу в сторону Европы. А мы говорим о том грузе, который железная дорога доставляет в порты Дальнего Востока и дальше каботажем (по морю - ИФ) мы должны из порта Владивосток развозить их - вот в этом проблема", - объяснил Савельев.

"Организована доставка генеральных грузов. Сегодня заканчивается погрузка первой партии цемента на теплоход "Камчатского морского пароходства", который доставит его в Петропавловск-Камчатский", - добавил министр.

На этом же совещании Савельев сказал, что Минтранс может предложить создать специальную госкомпанию для перевозки социальных грузов, если проблемы с доставкой каботажных грузов в портах Дальнего Востока сохранятся.

Владимир Путин Китай РЖД Европа Минтранс Виталий Савельев Олег Белозеров Владивосток

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