В Приморье эвакуируют севшей на мель контейнеровоз

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Экипаж севшего на мель контейнеровоза Rise Shine планируется эвакуировать, сообщил во вторник "Интерфаксу" представитель аварийно-спасательного подразделения порта Находка.

"Планируется эвакуация", - сказал собеседник агентства. Он подтвердил, что судно село на мель.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что контейнеровоз Rise Shine сел на мель у берегов Приморья, в районе мыса Козино. По предварительным данным, на борту находятся 14 иностранных моряков. На помощь направлено спасательное судно "Лазурит".

Накануне в Приморье бушевал циклон со штормовым ветром.