Прокуратура начала проверку после аварийной ситуации с сухогрузом в Приморье

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности мореплавания в связи с аварийной ситуацией с иностранным судном Rise Shine (уточняется название судна) у берегов Приморья.

"Организована проверка исполнения требований законодательства безопасности мореплавания, в ходе которой в том числе будет дана оценка действиям аварийно-спасательных служб", - сообщил "Интерфаксу" представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Аварийно-спасательные службы принимают меры, чтобы не допустить загрязнения морской акватории.

По информации прокуратуры, у берегов Приморья, в районе Находки на мель сел контейнеровоз Rise Shine под флагом Панамы, на борту 14 членов экипажа, россиян среди них нет.

Ранее сообщалось, что контейнеровоз "Райшан" сел на мель у берегов Приморья.