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Энергетики установили режим повышенной готовности в четырех дальневосточных регионах

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - "Дальневосточная распределительная сетевая компания" (ДРСК, входит в группу "РусГидро") из-за непогоды установила режим повышенной готовности на территории деятельности четырех филиалов в Хабаровском и Приморском краях, Амурской области и Еврейской автономной области.

В сообщении компании говорится, что режим повышенной готовности введен в связи с неблагоприятными погодными условиями - сильными осадками в виде мокрого снега, ветром, возможным налипанием мокрого снега на провода. В Приморском крае особый режим работы введен в понедельник.

"Персонал предприятия переведен на круглосуточный режим, усилены дежурные смены диспетчерского персонала. 8 ноября и ночью 9 ноября на большей территории Приморья прошли осадки в виде дождя с сильными порывами ветра. В континентальной части края ветер местами достигал до 15-20 м/с. На побережье и в г. Владивостоке порывы ветра до 25-30 м/с, у мысов побережья до 35-37 м/с. В настоящее время на большей части Приморского края погода нормализовалась", - говорится в сообщении.

На территории Амурской области и Хабаровского края режим повышенной готовности из-за ожидающегося ледяного дождя также введен во вторник, в среду к территориям с особым режимом работы ДРСК добавила Еврейскую автономную область. Аварийно-восстановительные бригады во всех четырех филиалах ДРСК находятся в полной готовности и обеспечены всем необходимым, чтобы оперативно приступить к устранению технологических нарушений на оборудовании, говорится в сообщении. Энергетики также обратились к жителям Дальневосточного региона с просьбой в период непогоды быть предельно осторожными вблизи энергообъектов.

Хабаровский край Приморский край Амурская область ЕАО

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