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Из-за ледяного дождя в Еврейской АО обесточен 21 населенный пункт

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Циклон, который принес в Еврейскую Автономную область ледяной дождь и снег, привел к многочисленным нарушениям электроснабжения, сообщает пресс-служба регионального Главного управления МЧС во вторник.

"В Ленинском, Смидовичском и Октябрьском районах ледяной дождь оборвал линии электропередач, повредил опоры ЛЭП, оставив без света 21 населенный пункт", - говорится в сообщении.

Уточняется, что оперативно удалось восстановить электроснабжение в 12 поселках, работы продолжаются. В них занято 10 аварийно-восстановительных бригад, более 30 человек и 12 единиц техники.

Как сообщалось, в ЕАО из-за гололеда на дорогах с утра 9 ноября ограничено движение пассажирских автобусов по направлениям Биробиджан - Облучье, Биробиджан - Хабаровск, а также из Биробиджана в села ЕАО Ленинское, Амурзет и Головино.

ЕАО

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