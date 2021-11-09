Эксперты обнаружили подмену сайры в более чем трети проверенных консервов

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Эксперты ФГБУ "Национальный центр безопасности продукции рыбного промысла" (ведомство Россельхознадзора) подвели итоги исследования рыбных консервов из популярной в РФ сайры.

Как сообщается в пресс-релизе центра, всего было исследовано 90 проб консервов. В результате в 30% случаев сайра была подменена сардиной иваси, в 5% - тихоокеанской сельдью.

Согласно пресс-релизу, до недавнего времени продукцию анализировали в основном на качество и безопасность, устанавливая микробиологические, химические, паразитологические и органолептические показатели. Однако теперь внедрены в практику и широко применяются молекулярно-диагностические методы, позволяющие проводить видовую идентификацию по генетическому признаку.