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Госдума приняла в первом чтении законопроект о таунхаусах

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект об уточнении статуса и определения домов блокированной застройки (таунхаусов).

Думский комитет по строительству и ЖКХ перед этим одобрил концепцию законопроекта, но указал, что ко второму чтению нужно рассмотреть возможность соотнесения определения "домов блокированной застройки" с другими базовыми понятиями жилищного законодательства в структуре объектов жилищных прав.

В результате доработки законопроект должен будет решить возникшую проблему, которая заключается в том, что жители таунхаусов не могут участвовать в программах капремонта и лишены других прав, поскольку их дома не подпадают под определение многоквартирного жилого дома, отметил председатель комитета Сергей Пахомов.

Минстрой предложил считать блокированной застройкой дома с объединенными общей стеной квартирами без учета чердака и подвалов.

"Соответственно, теперь не имеет принципиального значения, есть ли общие подвальные помещения, главным критерием является блокировка по стене. Предполагается, что в случае строительства объекта высотой до трех этажей и до десяти блоков данный объект не будет подлежать экспертизе проектной документации и, соответственно, не потребуется разрешение на строительство", - объясняла замминистра строительства и ЖКХ Светлана Иванова.

Госдума Минсстрой Сергей Пахомов

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