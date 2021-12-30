Путин подписал закон о блокированной застройке

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон об уточнении статуса домов блокированной застройки и малоэтажном строительстве, который определяет статус новых категорий жилья - таунхаусов, дуплексов и других. Закон опубликован на официальном портале правовой информации, он вступит в силу в марте.

Он вводит в Градостроительный кодекс определение дома блокированной застройки - это "жилой дом, блокированный с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющий отдельный выход на земельный участок". В частности, под это определение попадают таунхаусы, статус которых в законодательстве был под вопросом.

Документ позволяет устранить правовой пробел, возникший в жилищном законодательстве, и защитит права собственников. До сих пор, по закону жилищный фонд включал только три вида объектов: жилой дом, квартира и комната. Новые типы жилья нельзя было признать ни частным домом, ни многоквартирным домом.

Ранее Минстрой предложил признавать блокированной застройкой дома с объединенными общей стеной квартирами.