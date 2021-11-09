Минфин предложил доверять аудит отчетности "стратегов" иностранцам с согласия ФСБ

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Минфин смягчил законопроект о запрете проводить аудит финансовой отчетности стратегических предприятий аудиторским организациям, находящимся под контролем иностранцев, либо входящих в одну группу с иностранной или международной компанией.

Запрет можно будет обойти в установленных правительством России случаях при наличии согласования от профильного ведомства и ФСБ, следует из доработанной версии проекта на едином портале раскрытия информации о готовящихся нормативно-правовых актах.

Первоначальная редакция поправок в закон "Об аудиторской деятельности", опубликованная Минфином в августе 2021 года, исключений не предусматривала.

Новшества должны затронуть хозяйственные общества и федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности государства, а также организации, включенные в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, и государственный Фонд перспективных исследований.

Аудит их отчетности, начиная с отчетности за 2023 год, при соблюдении двух дополнительных условий смогут проводить исключительно аудиторы, допущенные к аналогичной работе с общественно значимыми организациями (ПАО, кредитные, страховые организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, госкорпорации и т.д.). Первое дополнительное условие: аудиторская организация не является подконтрольным лицом иностранного гражданина, лица без гражданства, иностранного юрлица, международной компании, а также не входит в одну группу лиц с такими лицами. Второе требование: у директора аудиторской организации не должно быть иностранного гражданства и вида на жительства, либо иного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание на территории иностранного государства.

В России большинство крупных аудиторских организаций работают под международными брендами, в частности, так называемая "большая четверка" аудиторов - Deloitte, PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY) и KPMG. В России "большая четверка" представлена российскими компаниями, которые принадлежат российским гражданам.

Однако доработанный проект оговаривает, что определение и признаки сети аудиторских организаций должны устанавливаться "в соответствии с международными стандартами аудита и (или) правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций".

В доработанном проекте сохранилась норма, запрещающая выбранным аудиторам привлекать на помощь иностранных коллег по цеху, а также компании, которые не отвечают упомянутым требованиям. Однако появилось исключение: допускается привлекать иностранцев "для выполнения в рамках оказания аудиторской услуги отдельных работ в отношении информации находящихся за пределами территории РФ филиалов, представительств, иных структурных подразделений стратегической организации, ее дочерних обществ, иных организаций и лиц, связанных с ее деятельностью".

Кроме того, сохранилась в проекте норма, обязывающая стратегические компании при закупке аудиторских услуг уведомлять участников о своем статусе, а аудиторские организации - при заключении договора получать предварительное письменное согласие от заказчика на персональный состав аудиторской группы, а также перечень иных привлекаемых к этой работе лиц. Кроме того, потребуется получение согласия и на "копирование и передачу, в том числе по каналам связи", документов, их копий, полученных или составленных при оказании аудиторских услуг, а также данных из них.