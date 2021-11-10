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Пожар на НПЗ "Башнефти" в Уфе ликвидирован

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Пожар на территории нефтеперерабатывающего предприятия "Новоил" (филиал АНК "Башнефть") в Уфе потушен, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

Там уточнили, что в 1:42 по московскому времени пожарные ликвидировали открытый огонь, а в 2:02 полностью потушили пожар.

В настоящее время на месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России. В рамках дознания будут установлены причина и обстоятельства произошедшего и виновные лица.

Как сообщалось, накануне вечером в результате разгерметизации трубопровода на производственной площадке завода "Новойл" произошло воспламенение газа.

"Башнефть-Новойл" наряду с "Башнефть-УНПЗ", "Башнефть-Уфанефтехим", входит в уфимскую группу нефтеперерабатывающего комплекса "Башнефти".

Башкирия Уфа Башнефть Новоил

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