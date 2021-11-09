На НПЗ "Башнефти" в Уфе произошло факельное горение

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В Уфе на территории нефтеперерабатывающего завода "Новойл" (филиал АНК "Башнефть") произошло факельное горение, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сообщениие о пожаре в МЧС получили в 20:10 (18:10 по московскому времени). По предварительным данным, на заводе "во время технологического процесса произошла разгерметизация фланцевого соединения трубопровода на эстакаде комбинированной установки гидроочистки с последующим воспламенением".

Угрозы распространения огня нет.

"На месте работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория. Превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не выявлено", - отметили в МЧС.

Пресс-служба "Башнефти" уточнила, что из-за разгерметизации трубопровода на заводе загорелся газ.

"Аварийные службы оперативно перекрыли трубопровод и локализовали воспламенение. Пострадавших нет, угроза окружающей среде и производственным объектам отсутствует. Основные производственные объекты работают в штатном режиме", - сообщила компания.

Прокуратура Башкирии сообщила, что организовала проверку по факту возгорания.

"Башнефть-Новойл" наряду с "Башнефть-УНПЗ", "Башнефть-Уфанефтехим", входит в уфимскую группу нефтеперерабатывающего комплекса "Башнефти".