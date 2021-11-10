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Приморский суд продлил арест рыбакам из КНДР, обвиняемым в нападении на пограничников

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Приморский краевой суд продлил до 19 февраля арест 14 северокорейским рыбакам, которых судят по обвинению в нападении на российских пограничников в 2019 году в Японском море, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Елена Оленева.

Следующее судебное заседание назначено на 16 ноября, в этот день планируется допрос подсудимых. До этого на процессе был двухмесячный перерыв в связи с отпуском судьи. Процесс продолжается с сентября 2020 года.

По версии следствия, 17 сентября 2019 года пограничники краевого управления ФСБ обнаружили рыболовное судно, следовавшее под флагом КНДР, экипаж которого участвовал в незаконной добыче кальмара в исключительной экономической зоне России в районе банки Кито-Ямато в Японском море. Пограничники задержали судно и высадились на него, но во время досмотра 17 рыбаков, вооружившись подручными предметами, напали россиян. Один из нападавших, завладев служебным автоматом, выстрелил из него в пограничника.

Были ранены трое пограничников и шестеро рыбаков, один из которых умер в больнице.

Сейчас шестерым подсудимым вменяют статью 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего), еще восемерым - ч.2 ст.318 УК (применение насилия к представителю власти).

Нескольких задержанных Находкинский городской суд уже приговорил к реальным срокам.

Приморский краевой суд КНДР Японское море ФСБ Кито-Ямато

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