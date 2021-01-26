Рыбака из КНДР осудили в Приморье за нападение на пограничников РФ

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Находкинский городской суд во вторник признал рыбака из КНДР виновным в нападении на российских пограничников, сообщил "Интерфаксу" представитель прокуратуры края.

"Суд приговорил его к лишению свободы сроком на 4 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.

Подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти).

Ранее в Находинский городской суд поступили уголовные дела в отношении граждан КНДР Хван Ен Сика, Чхвен Сона и Пак Мён Джина, обвинявшихся в применении насилия в отношении сотрудников пограничного управления ФСБ по Приморскому краю (часть 2 статьи 318 УК РФ). Двое из них уже также приговорены к четырем годам в колонии.

По данным следствия, инцидент произошел в сентябре 2019 года в Японском море. Приморские пограничники заметили рыболовное судно под флагом КНДР, экипаж которого незаконно добывал кальмара. Пограничники судно задержали и приняли решение сопроводить его в Находку. На переходе 17 членов экипажа северокорейского рыболова напали на патруль, вооружившись подручными предметами. При этом, по данным СКР, трое браконьеров использовали деревянные палки. Трое пограничников получили травмы.

Кроме того, во время задержания были ранены шестеро северокорейских браконьеров, один из них впоследствии скончался в больнице.

Уголовное дело в отношении остальных 14 иностранцев рассматривается в Приморском краевом суде. Шестерым северокорейским морякам предъявлено обвинение по статье 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего), еще восемь обвиняются по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти).