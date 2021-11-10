В правительстве оценят идею создать единую судоходную госкомпанию

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В конце сентября правительственная комиссия по туризму обсудила возможность создать единую судоходную госкомпанию как заказчика строительства и владельца пассажирских, а также грузопассажирских судов, пишут "Ведомости" со ссылкой на протокол совещания.

Минфину, Минтрансу, ФАС, Минпромторгу и другим заинтересованным организациям поручено к 30 ноября проработать вопрос о целесообразности создания такой компании и о источниках ее финансирования и доложить в правительство.

Представитель главы правкомиссии вице-премьера Дмитрия Чернышенко подтвердил, что эта тема обсуждалась и теперь вопрос анализируется в ведомствах.

Сейчас в России основной объем туристических (круизных) перевозок по внутренним маршрутам приходится на частные компании "Водоходъ", "Мостурфлот", СК "Инфофлот", "Донинтурфлот", "Пассажирский флот", "Спутник-Гермес" и др. Они используют около 80 круизных судов.

По данным "Infoline-аналитики", средний возраст пассажирских судов внутреннего флота России на II квартал 2021 года составлял 38 лет, а круизных судов – более 49 лет и больше 65% пассажирских судов работают за пределами допустимых сроков эксплуатации. Гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров сообщил, что в 2021 году у российских туристов существенно вырос спрос на круизы, местный круизный флот перестал справляться с точки зрения сервиса. По его словам, это ограничивает доходы круизных операторов, которые не могут повышать цены и обеспечивать полную загрузку, и в результате у них нет денег на заказ новых судов.

Источник "Ведомостей" в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК, в заседании правкомиссии не участвовала) рассказал, что из круизных судов, построенных для СССР в соцсстранах и для России в 90-х годах в Западной Европе на ходу остаются меньше половины со средним сроком эксплуатации 45 лет. По его словам, большинство пассажирских перевозок являются социально значимыми и не генерируют самостоятельный денежный поток, поэтому необходима разработка отдельных программ поддержки и финансирования строительства новых судов.

Бурмистров считает, что создание пассажирской судоходной госкомпании в сегментах пассажирских перевозок и круизов целесообразно. "Это позволит в партнерстве с крупнейшими лизинговыми компаниями ускорить обновление флота за счет крупносерийного строительства судов с высоким уровнем локализации", - полагает он.