Минпромторг попросил денег из ФНБ на программу льготного лизинга судов

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Минпромторг попросил вице-премьера Юрия Борисова поддержать включение "Программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта" стоимостью более 300 млрд рублей в список приоритетных инфраструктурных проектов, чтобы она могла получить финансирование из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Об этом говорится в письме замминистра промышленности Олега Рязанцева от 6 октября (есть в распоряжении "Интерфакса"). В Минпромторге подтвердили факт отправки письма, в аппарате Борисова - его получение.

Рязанцев попросил Борисова учесть "социально-экономическое значение реализации проекта", поддержать его включение в перечень приоритетных и подготовить соответствующее поручение Минфину и Минэкономразвития.

В сентябре Минпромторг уже направлял в Минфин и Минэкономразвития текст программы с заключением о ее стратегической важности, однако проект "не рассмотрен и не включен в сформированный Минэкономразвития России перечень приоритетных инфраструктурных проектов с финансированием за счет средств ФНБ", отмечает Рязанцев. В письме он напоминает, что реализация проекта получила одобрение президента, а Минфину было поручено определить источник ее финансирования.

"От Минэкономразвития России получен ответ, согласно которому проработка вопроса финансирования проекта за счет средств ФНБ возможна в случае принятия соответствующего решения президентом РФ или председателем правительства РФ. Минфин России сообщил, что провести оценку комплексного обоснования проекта не представляется возможным", - прокомментировали реакцию ведомств в пресс-службе Минпромторга.

При общей стоимости программы 300,44 млрд рублей до 2030 года предельный объем средств ФНБ на ее финансирование предлагается на уровне 108 млрд рублей. Такая же сумма, как ожидается, должна поступить из внебюджетных источников, еще 84,4 млрд рублей - из федерального бюджета "за счет действующих мер государственной поддержки".

Средства ФНБ предполагается выделять через ежегодное приобретение облигаций АО "ГТЛК" в течение 2022-2030 гг. со ставкой 1,5% и погашением в течение 25 лет.

Финансирование программы может начаться уже в 2021 году. Согласно ее проекту, в 2021 году может быть построено 17 судов. Как пояснили в Минпромторге, эти работы, а также строительство дополнительно еще 18 судов, если средства из ФНБ не будут выделены, могут быть обеспечены "с учетом опережающего финансирования (перенос средств с 2022-2024 гг.), которое предусматривает предоставление средств АО "ГТЛК" в 2021 году в размере 14,5 млрд рублей".

Согласно паспорту программы, с которым ознакомился "Интерфакс", в 2022- 2030 годах по проекту планируется строительство и дальнейшая передача в льготный лизинг 301 судна общей стоимостью 255,8 млрд рублей.

Всего в перечне определены 130 грузовых судов, 20 земснарядов, 163 пассажирских судна и 5 единиц судов рыбопромыслового флота.

Наиболее масштабным проектом в программе является строительство нескольких серий сухогрузов. Перечень проекта включает 88 сухогрузных судов проекта RSD59, их строительство планируется осуществляться сериями по 9-11 судов ежегодно, стоимость строительства всех сухогрузов этой серии оценивается в 123 млрд рублей. Еще 24 сухогруза проекта RSD34 планируется заказать с 2023 по 2030 годы, стоимость строительства судов серии RSD34 оценивается в 24,5 млрд рублей.

Строительство дноуглубительного флота из 20 земснарядов оценивается в 20,8 млрд рублей. На строительство двух серий многоцелевых грузовых судов предлагается направить 19,7 млрд рублей. 5 рыбопромысловых судов прибрежного лова оцениваются в 0,9 млрд рублей.

В части строительства и лизинга судов пассажирского флота в перечень проекта включено строительство двух круизных лайнеров проекта PV-180 за 8,7 млрд рублей (строительство первого судна предполагается начать в 2023 году, второго - в 2026 году). В 2026 году также планируется строительство круизного судна PV-300 за 5,5 млрд рублей. Кроме того, в 2029-2030 гг. в проект включено строительство 4 круизных судов общей стоимостью 24 млрд рублей.

Серия из 32 малых пассажирских круизных судов (МПКС) оценивается в 13,1 млрд рублей. На строительство других пассажирских судов предполагается выделить еще порядка 15,7 млрд рублей, в том числе 8,9 млрд рублей на строительство 18 судов на подводных крыльях "Метеор".

Согласно проекту, грузовые суда предполагается сдавать в лизинг на срок до 15 лет, пассажирские и дноуглубительные - на 25 лет. Ставка по договорам лизинга варьируется от 2,5%, до 7,48%. Срок строительства судов составляет от 2 до 4 лет.