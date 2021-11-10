Помощник Мурашко разъяснил слова министра об отвественности врачей-антипрививочников

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что в действующем законодательстве уже предусмотрены меры ответственности для граждан, в том числе медработников, призывающих к отказу от вакцинации от коронавируса, сказал "Интерфаксу" помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

Кузнецов назвал не соответствующей действительности информацию, что Мурашко якобы предложил ввести уголовное наказание для врачей-антипрививочников.

"Говоря о некорректном поведении отдельных медицинских работников, выступающих против вакцинации и распространяющих некорректную информацию, в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья министр подчеркнул, что такое поведение ставит под угрозу жизни и здоровье граждан", - отметил Кузнецов.

Помощник министра подчеркнул, что этом на предложение депутатов о необходимости внесения изменений в законодательство, в том числе в уголовный кодекс, глава ведомства однозначно ответил, что такие изменения не требуются, "поскольку соответствующие положения и меры ответственности уже предусмотрены действующими законами".

Ранее Михаил Мурашко выступил на комитете Госдумы по охране здоровью. В частности он заявил, что врачи, выступающие против вакцинации от коронавируса, могут быть привлечены к уголовной ответственности.

"Есть несколько путей, в том числе и в уголовном законодательстве есть статьи, которые могут быть применены к тем, кто (...) сам создает угрозу", - сказал он.