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Мурашко предложил привлекать врачей-антиваксеров к уголовной ответственности

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал "крайне некорректными выступления врачей против вакцинации от коронавируса, он предложил привлекать их к уголовной ответственности. Он сказал об этом в думском комитете по охране здоровья.

"Есть несколько путей, в том числе и в уголовном законодательстве есть статьи, которые могут быть применены к тем, кто (...) сам создает угрозу. Не надо быть сегодня пророком, мы же видим, когда медицинские работники-"антиваксеры" заболели", - отметил он.

Министр добавил, что не призывает "к каким-то резким движениям", но подчеркивает, что в этой ситуации "медики должны быть" "как раз более продвинутыми".

Глава Минздрава убежден, что в условиях борьбы с пандемией необходимо занимать "достаточно жесткую позицию, эта жесткая позиция должна быть в вакцинации населения".

Он напомнил, что в Сингапуре будут отказывать в медицинской помощи тем, кто не прошел вакцинацию. "Мы не говорим сейчас об этом, но решения вот какие возникают. Убедить, подтолкнуть принять решение, нужно защитить жизни и здоровье граждан. Если даже человек сейчас в чем-то сомневается, не понимает чего-то, для этого медицинские работники должны это сделать, объяснить", - добавил он.

По данным Мурашко, первый компонент вакцины от коронавируса получили более 62 млн россиян, или 53% взрослого населения страны.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Михаил Мурашко Минздрав коронавирус Госдума

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