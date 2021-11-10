В Забайкалье погиб мужчина, искавший золото в заброшенной шахте

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Следствие выясняет обстоятельства гибели мужчины, который получил смертельные травмы на территории заброшенной шахты по добыче золота в Забайкальском крае.

"По предварительным данным, 4 ноября трое мужчин решили спуститься в заброшенную шахту, расположенную в поселке Вершино-Дарасунский, для поиска драгоценных металлов. Во время спуска по стволу шахты один из них сорвался и упал с высоты 20-30 метров. От полученных травм 43-летний мужчина скончался через несколько дней в больнице", - сообщает региональное следственное управление СК РФ в среду.

По данному факту проводится доследственная проверка. Установлены и опрошены все участники инцидента.