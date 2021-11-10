Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Забайкалье погиб мужчина, искавший золото в заброшенной шахте

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Следствие выясняет обстоятельства гибели мужчины, который получил смертельные травмы на территории заброшенной шахты по добыче золота в Забайкальском крае.

"По предварительным данным, 4 ноября трое мужчин решили спуститься в заброшенную шахту, расположенную в поселке Вершино-Дарасунский, для поиска драгоценных металлов. Во время спуска по стволу шахты один из них сорвался и упал с высоты 20-30 метров. От полученных травм 43-летний мужчина скончался через несколько дней в больнице", - сообщает региональное следственное управление СК РФ в среду.

По данному факту проводится доследственная проверка. Установлены и опрошены все участники инцидента.

Забайкальский край СКР

Новости

Пульмонолог предупредил о высоком риске смерти после выписки из ковид-реанимации

Пандемия коронавируса

Смертность от COVID в РФ составляет до 4%, среди пациентов на ИВЛ - до 95%

Кремль счел неприемлемыми обвинения Москвы в причастности к кризису с мигрантами

Пандемия коронавируса

Песков заявил, что решений об обязательной COVID-вакцинации не принималось

Песков заявил, что решений об обязательной COVID-вакцинации не принималось

Роскомнадзор внесет Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов

Пандемия коронавируса

В России в очередной раз обновлен антирекорд суточной COVID-смертности

В России в очередной раз обновлен антирекорд суточной COVID-смертности

Жителя Ялты заподозрили в госизмене и сборе секретных данных для СБУ Украины

Орешкин анонсировал 3 млн дополнительных рабочих мест благодаря технологиям ИИ

Орешкин анонсировал 3 млн дополнительных рабочих мест благодаря технологиям ИИ

Следы нефтесодержащих жидкостей нашли у севшего на мель в Приморье теплохода

Следы нефтесодержащих жидкостей нашли у севшего на мель в Приморье теплохода

На Сахалине больше 30 военных осудили за попытки за взятки попасть в Сирию

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });