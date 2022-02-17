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Жителя Забайкалья признали виновным в скупке незаконно добытого золота на 20 млн рублей

Жителя Забайкалья признали виновным в скупке незаконно добытого золота на 20 млн рублей
Фото: David Paul Morris/Getty Images

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Читинский районный суд Забайкальского края признал местного жителя виновным в скупке незаконно добытого золота стоимостью более 20 млн рублей для сбыта в Китае, сообщает региональное УФСБ.

"Житель Забайкальского края 1990 года рождения в течение длительного периода времени мелкими партиями скупал у населения незаконно добытое природное золото с целью последующего вывоза на территорию Китая", - говорится в сообщении.

Попытку вывезти золото в КНР пресекли сотрудники УФСБ России по Забайкальскому краю. У скупщика драгметалла изъято 11 слитков химически чистого природного золота общим весом 5 кг и стоимостью свыше 20 млн рублей.

Суд признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов) и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Забайкальский край

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