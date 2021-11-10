Два бомбардировщика Ту-22м3 ВКС России совершили полет над Белоруссией

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 ВКС России выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии, сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что все поставленные задачи выполнены полностью. Бомбардировщики вернулись на аэродром базирования на территории РФ.

Там сообщили, что в ходе полета самолетов отработаны вопросы взаимодействия с наземными пунктами управления вооруженных сил России и Белоруссии.