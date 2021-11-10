Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Несколько самолетов НАТО приблизились к границе РФ в районе Черного моря

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные заявили об активизации разведывательных самолетов НАТО в регионе Черного моря, некоторые из них подлетали на расстояние 30 км от российской границы.

"За прошедшие сутки разведывательная авиация стран НАТО существенно увеличила интенсивность полетов у границ Российской Федерации в Черноморском регионе", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В минувшие сутки российские зенитные ракетные войска над акваторией Черного моря сопроводили три разведывательных самолета стран НАТО, сказали в Минобороны.

"Вылетевший с авиабазы на острове Крит (Греция) стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, приближавшийся к государственной границе Российской Федерации на расстояние 30 км. Взлетевший с авиабазы на острове Сицилия (Италия) базовый патрульный самолет P-8А "Посейдон" ВМС США, приближавшийся к государственной границе Российской Федерации на расстояние 70 км. Вылетевший с авиабазы на территории Румынии самолет-разведчик С-160G "Габриэль" ВКС Франции, приближавшийся к государственной границе России на 30 км", - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что 9 ноября над акваторией Черного моря радиотехническими средствами зенитных ракетных войск ВКС России сопровождался самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США.

"Действия американских ВМС совместно с разведывательной и стратегической авиацией в акватории Черного моря подтверждают истинную цель внепланового многонационального учения: освоение предполагаемого театра военных действий и, в частности, территории Украины на случай подготовки Киевом силового решения на юго-востоке", - говорится в сообщении.

9 ноября Минобороны РФ обвинило американских военных в наращивании группировки в регионе Черного моря и дестабилизирующих действиях рядом с российской границей.

"В Минобороны России отмечают, что речь идет о внеплановых действиях сил США, которые создают многонациональную группировку вооруженных сил в непосредственной близости от российской границы", - говорилось в сообщении российского военного ведомства.

По данным Минобороны РФ, с 30 октября в акватории Черного моря находится оснащенный крылатыми ракетами американский эсминец Porter, 3 ноября в акваторию зашел танкер John Lenthall, 4 ноября – корабль Mount Whitney ВМС США.

"6 ноября с целью совершенствования способов применения стратегической бомбардировочной авиации над акваторией Черного моря выполнены полёты двух стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США на удалении около 100 км от государственной границы Российской Федерации", - сообщало Минобороны РФ.

Минобороны РФ НАТО

Новости по теме

Новости

Путин сообщил о выполнении гособоронзаказа в 2020 году на 96,2%

Арестован подозреваемый в гибели росгвардейца в Петербурге

Арестован подозреваемый в гибели росгвардейца в Петербурге

В заксе Петербурга заявили, что вакцинация пенсионеров останется добровольной

В заксе Петербурга заявили, что вакцинация пенсионеров останется добровольной

В РФ могут создать специальную госкомпанию для перевозки социальных грузов

Кравцов подтвердил, что нет планов переводить школы на дистанционное обучение

Кравцов подтвердил, что нет планов переводить школы на дистанционное обучение

МКС скорректирует орбиту для уклонения от обломка китайского спутника

Пандемия коронавируса

В кабмине РФ заявили о желательном показателе коллективного иммунитета в 90-95%

Дело журналиста Ивана Сафронова

Источник сообщил о данных спецслужб по контактам Сафронова с военным атташе Японии

Источник сообщил о данных спецслужб по контактам Сафронова с военным атташе Японии

Уровень коллективного иммунитета от COVID-19 в РФ приблизился к 50%

Уровень коллективного иммунитета от COVID-19 в РФ приблизился к 50%
Пандемия коронавируса

Пульмонолог предупредил о высоком риске смерти после выписки из ковид-реанимации

Пульмонолог предупредил о высоком риске смерти после выписки из ковид-реанимации
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });