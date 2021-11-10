Несколько самолетов НАТО приблизились к границе РФ в районе Черного моря

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные заявили об активизации разведывательных самолетов НАТО в регионе Черного моря, некоторые из них подлетали на расстояние 30 км от российской границы.

"За прошедшие сутки разведывательная авиация стран НАТО существенно увеличила интенсивность полетов у границ Российской Федерации в Черноморском регионе", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В минувшие сутки российские зенитные ракетные войска над акваторией Черного моря сопроводили три разведывательных самолета стран НАТО, сказали в Минобороны.

"Вылетевший с авиабазы на острове Крит (Греция) стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, приближавшийся к государственной границе Российской Федерации на расстояние 30 км. Взлетевший с авиабазы на острове Сицилия (Италия) базовый патрульный самолет P-8А "Посейдон" ВМС США, приближавшийся к государственной границе Российской Федерации на расстояние 70 км. Вылетевший с авиабазы на территории Румынии самолет-разведчик С-160G "Габриэль" ВКС Франции, приближавшийся к государственной границе России на 30 км", - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что 9 ноября над акваторией Черного моря радиотехническими средствами зенитных ракетных войск ВКС России сопровождался самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США.

"Действия американских ВМС совместно с разведывательной и стратегической авиацией в акватории Черного моря подтверждают истинную цель внепланового многонационального учения: освоение предполагаемого театра военных действий и, в частности, территории Украины на случай подготовки Киевом силового решения на юго-востоке", - говорится в сообщении.

9 ноября Минобороны РФ обвинило американских военных в наращивании группировки в регионе Черного моря и дестабилизирующих действиях рядом с российской границей.

"В Минобороны России отмечают, что речь идет о внеплановых действиях сил США, которые создают многонациональную группировку вооруженных сил в непосредственной близости от российской границы", - говорилось в сообщении российского военного ведомства.

По данным Минобороны РФ, с 30 октября в акватории Черного моря находится оснащенный крылатыми ракетами американский эсминец Porter, 3 ноября в акваторию зашел танкер John Lenthall, 4 ноября – корабль Mount Whitney ВМС США.

"6 ноября с целью совершенствования способов применения стратегической бомбардировочной авиации над акваторией Черного моря выполнены полёты двух стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США на удалении около 100 км от государственной границы Российской Федерации", - сообщало Минобороны РФ.