Кравцов подтвердил, что нет планов переводить школы на дистанционное обучение

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Все остающиеся на дистанционной форме или на каникулах российские школы со следующей недели выйдут перейдут на очный формат обучения, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Выступая на совещании президента с членами правительства Кравцов особо отметил, что планов по переводу школ на дистанционное обучение не существует. Перевод на удаленку был вынужденной и временной мерой.

Он подчеркнул, что "нерабочие дни пришлись на традиционные осенние каникулы, поэтому ситуация не оказала влияния на качество обучения".

По словам Кравцова, с начала этой недели, с понедельника, уже более 90% школ работают в очном традиционном режиме, в 6% школ применяются дистанционные технологии в 5-11-х классах, в частности, в Свердловской, Челябинской, Ивановской областях. "Активно используют школы наше отечественное программное обеспечение, образовательную платформу "Сферум". И планируют со следующей недели войти в очный режим", - сказал глава Минпросвещения.

Также со следующей недели планируют начать обучение в очном формате 4% школ, которые находятся в регионах, продливших режим нерабочих дней.

Он уточнил, что на сегодняшнее утро только 18 школ закрыты на карантин, что составляет 0,04% от общего их количества.