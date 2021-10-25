В РФ не планируют переводить школьников на "дистант" после нерабочих дней

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Министерство просвещения РФ не планирует переводить школьников на дистанционное обучение после объявленных в стране нерабочих дней, сообщил журналистам глава ведомства Сергей Кравцов в понедельник.

По его словам, установленные в соответствии с указом президента РФ нерабочие дни (с 30 октября по 7 ноября) для многих школ совпадают с каникулами.

"Мы направили письмо в регионы с рекомендацией организации каникул в это время. Исходя из той ситуации, которая есть в том или ином регионе, если регион устанавливает нерабочие дни ранее 30 числа, также могут каникулы начаться раньше", - пояснил Кравцов.

В минувшую среду президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в период с 30 октября по 7 ноября. Руководители субъектов Федерации, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в своих регионах, вправе устанавливать дополнительные нерабочие дни до 30 октября или после 7 ноября.

Минпросвещения рекомендовало регионам объявить каникулы в школах на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, организовав работу дежурных групп.