Военные США не откажутся от присутствия в районе Черного моря

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Военные США продолжат проводить операции в Черном море во всех случаях, когда это необходимо, заявил в среду пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мы продолжим летать, использовать корабли и проводить операции в международном воздушном пространстве и международных водах, когда это необходимо. И мы будем продолжать делать это. И даже прямо сейчас в Черном море находится несколько американских военных кораблей", - добавил он на брифинге. Так Кирби ответил на просьбу журналиста прокомментировать "то, что российская сторона описала как значительное учащение полетов НАТО в районе Черного моря".

Кирби пояснил, что может давать комментарии только от лица Пентагона, а не от всего НАТО.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в минувшие сутки российские зенитные ракетные войска над акваторией Черного моря сопроводили три разведывательных самолета стран НАТО.

"За прошедшие сутки разведывательная авиация стран НАТО существенно увеличила интенсивность полетов у границ Российской Федерации в Черноморском регионе", - говорилось в сообщении Минобороны РФ.