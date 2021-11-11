Рубль утром слегка снизился к доллару и умеренно к евро

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США слегка укрепляется, а евро - умеренно растёт на "Московской бирже" в четверг утром, рубль слабеет к бивалютной корзине вслед за динамикой валют на Forex.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 71,27 - 71,44 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 71,3875 руб./$1 (+8,75 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 81,9575 руб./EUR1 (+31,5 копейку к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 18,99 копеек к уровню закрытия 10 ноября, до 76,14 рубля.

Доллар при этом оказался на 69,25 копеек выше уровня действующего официального курса, евро - на 17,05 копеек выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка снижается к доллару и умеренно растет к евро на старте торгов 11 ноября вслед за их динамикой на рынке Forex, где отыгрывается скачок американской валюты вверх, произошедший накануне на фоне данных об инфляции в США.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $82,83 за баррель, что на 0,23% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $81,49 за баррель, что на 0,18% выше цены на закрытие рынка 10 ноября.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют положительную динамику: японский Nikkei 225 растет на 0,52%, китайский CSI300 - на 0,89%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 увеличивается на 0,1%.

Американский рынок акций упал в среду на фоне статданных, показавших существенное ускорение инфляции в США в прошлом месяце.

Рынок внимательно следит за данными об инфляции в США, поскольку они являются ключевыми для принятия Федеральной резервной системой (ФРС) решений относительно дальнейшего направления денежно-кредитной политики. Согласно данным министерства труда, потребительские цены в Штатах в октябре выросли на 6,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - максимальными темпами почти за 31 год (с ноября 1990 года). Месяцем ранее инфляция в США составила 5,4%, и эксперты ожидали ее ускорения в октябре до 5,8%.

Другой отчет Минтруда, обнародованный в среду, показал, что число новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе составило 267 тыс., что является минимумом с марта 2020 года.

Скачок цен на энергоносители в США в прошлом месяце составил 30% в годовом выражении, бензин подорожал на 49,6%. Темпы роста стоимости продуктов питания, составившие 5,3%, стали максимальными с января 2009 года.