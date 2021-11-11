Brent подорожала до $82,85 за баррель

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в четверг после существенного падения накануне. В среду снижение было зафиксировано впервые за четыре сессии. Его причиной стало как увеличение запасов в США, так и укрепление курса доллара на новости об ускорении инфляции в стране до максимума за 30 лет, сообщает MarketWatch.

В четверг позитивное влияние на рынок оказывает новость о том, что США отказались от планов по продаже нефти из стратегических запасов, отмечают аналитики Commerzbank. Тем не менее, эксперты ожидают, что в следующем году производство в стране продолжит восстанавливаться. Это будет оказывать сдерживающее влияние на рост цен в среднесрочной перспективе.

К 7:50 по московскому времени январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,21 (на 0,25%) - до $82,85 за баррель. В среду Brent подешевела на $2,14 (на 2,5%), до $82,64 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,18 (на 0,22%), до $81,52 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт подешевел на $2,81 (на 3,3%), до $81,34 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1 млн баррелей - до 435,1 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, опрошенных S&P Global Platts.

В то же время резервы бензина снизились на 1,56 млн баррелей и составили 212,7 млн баррелей, дистиллятов - на 2,61 млн баррелей, до 124,51 млн баррелей. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1,6 млн баррелей и не предполагали изменения резервов дистиллятов.