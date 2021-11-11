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Обжалован приговор по делу об отравлении таллием сотрудников ТАНТК

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Защита Владислава Шульги обжаловала приговор, по которому он был приговорен к восьми годам колонии общего режима за отравление таллием питьевой воды в Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Бериева (ТАНТК) в 2017 году.

Апелляция была подана в суд 10 ноября, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Таганрогский городской суд 8 ноября признал Шульгу виновным в умышленном причинении тяжкого, среднего и легкого вреда здоровью сотрудников.

Следствие и суд установили, что он в конце 2017 года добавил таллий в три 19-литровые бутылки с питьевой водой из-за того, что испытывал неприязнь к некоторым сотрудникам. Работники авиапредприятия стали жаловаться врачам на ухудшение здоровья с января. Экспертиза обнаружила, что они отравились таллием. Пострадали 34 человека, здоровью 27 из них был причинен серьезный вред.

В суде Шульга вину не признал. При задержании в апреле 2018 года он дал признательные показания, но затем от них отказался.

ТАНТК Владислав Шульга Таганрогский горсуд Ростовская область Таганрог

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